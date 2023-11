Au milieu des pires violences de l’actualité internationale , deux événements nationaux concomitants ( et salutaires pour le moral!) focalisent sur l’usage de notre belle langue française.

Lundi 30 octobre, le président Macron a inauguré la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Ce projet fut initié par le même en 2017, dans le lieu où le roi François 1er signa l’Ordonnance de 1539, érigeant le « langage maternel françois » en langue administrative et juridique du royaume.

Dont acte ! Notre chef d’État manie à l’occasion un tantinet le paradoxe, lui qui se complaît dans l’usage de l’anglais en maintes occasions…

Par ailleurs, le Sénat vient d’adopter une proposition de loi pour interdire l’écriture inclusive. Le texte sera discuté en séance publique ce même lundi.

Hasard de calendrier ou cohérence des démarches ? Peu importe; l’important est cette campagne pour redonner du lustre à la langue de Molière !

Les auteurs de cette proposition disent très juste : « l’écriture inclusive constitue un frein à la lecture et à la compréhension de l’écrit. Ils estiment que l’impossibilité de transcrire à l’oral les textes recourant à ce type de graphie gêne la lecture comme la prononciation, et par conséquent les apprentissages. Ils jugent que l’écriture inclusive constitue, plus généralement, une menace pour la langue française. »

Pour une suite positive, il conviendra de rappeler aux tripoteurs féministes de la langue que l’inclusion sera désormais bannie de l’usage et surtout de l’enseignement scolaire !

Et aux entreprises, agences de publicité et médias, tous de plus en plus friands des anglicismes, que leurs baragouinages nous plongent dans une espèce d’espéranto aussi néfaste que désespérant !…