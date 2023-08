À propos de la dissolution de Civitas

Gérald Darmanin a annoncé vouloir dissoudre Civitas, organisation politique proche de la Fraternité Saint Pie X.

Tous les médias qui relaient l’information – et s’en félicitent – la justifient par une vidéo de l’universitaire Pierre Hillard qui évoque le statut des Juifs sous l’Ancien Régime.

Cette vidéo, publiée sur Twitter, est si courte qu’il est bien difficile de savoir ce que voulait dire l’orateur – et, a fortiori, de savoir si cela prouve un antisémitisme de l’association qui l’invitait.

Je n’ai pas toujours été d’accord avec Civitas. Notamment parce que je doute fort de l’opportunité d’un parti politique sous tutelle ecclésiastique – sans être le moins du monde laïciste, je crois à une saine distinction entre spirituel et temporel.

Mais entamer une procédure de dissolution sur une base aussi ténue me semble un ahurissant déni de justice.

Cette décision est concomitante de l’annonce que la dissolution des Soulèvements de la Terre, organisation dite « écologiste » assumant parfaitement sa violence, était suspendue par le Conseil d’État.

La dissolution de ce dernier mouvement et de Civitas était déjà symptomatique de la curieuse justice de Gérald Darmanin. « Un coup à droite, un coup à gauche », cela donne certes les apparences de la neutralité, mais il est assez acrobatique de mettre sur le même plan une conférence (dont, encore une fois, on ne sait pas grand-chose) et des actions violentes.

La situation actuelle aggrave l’injustice. Mais elle a le mérite de manifester publiquement que cette fausse neutralité est, en réalité, soumission à l’extrême gauche. Lénine, en son temps, avait théorisé le rôle des « idiots utiles » et l’extrême gauche a toujours utilisé avec gourmandise les centristes pour exiger sur un plateau la tête de ses adversaires principaux.

M. Macron et son gouvernement ne dérogent pas à la règle : ils effectuent docilement ce que M. Mélenchon et ses amis définissent comme le « bien » – ou, plutôt, car le bien est une notion un tantinet désuète, comme « républicain ».

Naturellement, cela n’empêche nullement M. Mélenchon de dénoncer la prétendue alliance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

En attendant, le tribun trotskiste s’est réjoui de l’annonce de la dissolution de Civitas.

Celle-ci a en effet plusieurs avantages.

D’abord, elle détourne l’attention des importants problèmes sécuritaires que traverse la France. Que, quelques jours après de graves émeutes manifestant clairement la haine de la France qui règne dans certains quartiers de notre pays, le ministère de l’Intérieur n’ait rien d’autre à proposer que de faire taire un conférencier est emblématique de ce monde Potemkine dans lequel vivent les communicants (pardon les ministres !).

Ensuite, cette dissolution accrédite l’idée d’une « violence d’extrême droite », évitant de s’interroger sur la violence bien réelle des islamistes ou de l’extrême gauche.

Enfin, elle valide la soumission du centre à l’extrême gauche dont je parlais plus haut.

Le plus farfelu dans cette histoire est que l’annonce de la dissolution de Civitas paraît quand les écolos pastèque reçoivent le rappeur islamiste Médine (grand philosémite devant l’Éternel, comme chacun sait !) à leurs universités d’été.

Et il est assez cocasse d’entendre les élus LFI, qui défilent sans difficulté majeure dans des manifestations où l’on crie « Mort aux Juifs », applaudir bruyamment la « lutte contre l’antisémitisme » de M. Darmanin.

Cocasse sans doute, mais surtout tristement évocateur du « deux poids deux mesures » qui a remplacé la justice dans notre pauvre pays.