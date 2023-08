La France ferait mieux d’assurer la sécurité de ses frontières maritimes et terrestres, au sein de la métropole et des DOM-TOM, que d’aller assurer celle des territoires du Sahel. Laissons Wagner et sa sauvagerie terroriser les terroristes.

Lorsque la France a colonisé l’Afrique, ce n’était pas pour de l’argent mais pour apporter la civilisation et la modernité dans des pays étrangers au monde moderne.

(Au passage, je remercie les prêtres africains qui, en réponse à la détresse morale de notre pays, sont venus aujourd’hui prêter main-forte à l’Église de France ; en particulier à l’un d’eux que j’appelais le père sourire et qu’une fausse rumeur a conduit au suicide.)

Que de jeunes Français ont péri dans ces contrées lointaines pour un idéal, qui n’avait rien à voir avec le pillage des richesses d’Afrique, qui s’organise aujourd’hui avec la Russie, l’armée Wagner et ses autres officines.

Les Français en ont marre d’être pris pour des gogos.

Paix à nos militaires morts pour la France, là-bas, et à nos pères qui l’ont été pour avoir aidé au développement de ces pays.

Lorsque j’avais un peu plus de plus de 12 ans, en 1952, la famille Mahuzier sillonnait l’Afrique en voiture, pour attirer l’attention des Européens afin d’aider ce continent, où seuls quelques illuminés s’aventuraient. Il était alors minuit, Docteur Schweitzer.

On ne peut pas dire qu’ils aient démérité, ceux qui ont tracé des routes, fait reculer les épidémies et la famine. Ne les oublions pas.

Nous n’avons pas à nous battre la coulpe !