La compagnie nationale d’électricité d’Afrique du Sud Eskom a été frappée de plein fouet par la crise énergétique : pendant des mois, la plupart des foyers du pays ont subi des coupures durant souvent plus de 10 heures par jour. Eskom revient progressivement à une situation plus normale et les coupures ne sont plus « que » de deux heures par jour.