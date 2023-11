La planète Terre ne peut faire vivre normalement des milliards et des milliards d’individus. L’évolution de la population de l’Afrique est comparable à celle de la Chine il y a quelques années. La solution est donc la même : chaque pays africain doit limiter les naissances. De plus, l’Europe est incapable d’accueillir la totalité de la population africaine actuelle et future. La solution consiste donc, également, à industrialiser l’Afrique. Déjà, lors de l’Algérie française, les Algériens préféraient travailler à l’usine Berliet près d’Alger qu’à celle près de Lyon. Pour mettre en route ce programme, il faut des politiciens qui ne conjuguent pas le verbe servir qu’à la forme pronominale et le vrai problème est là ! Seule la Suisse échappe à ce virus car ni la profession de politicien ni l’ENA n’existent dans ce pays.