Face à l’ampleur des manifestations et à la détermination des participants, nos politiciens clament leur solidarité avec les agriculteurs en détresse. Ils disent que Bruxelles impose à l’agriculture des normes trop contraignantes. Ils se gardent bien de dire quels partis politiques français ont voté ces normes. Ils disent que, lors de leur transposition dans la réglementation française, ces normes ont encore été aggravées. Ils se gardent bien de dire quels partis ont voté cette aggravation. Des accords commerciaux permettent d’importer en masse des produits qui ne respectent pas les normes imposées en France. Ces accords sont négociés par la Commission européenne et s’imposent aux États membres. Nos politiciens se gardent bien de dire quels partis ont approuvé ces accords. Ils disent que, grâce à l’UE et à sa politique agricole commune (PAC), les agriculteurs français reçoivent 9 milliards d’euros de subventions. Ils se gardent bien de dire que la France est contributeur net envers l’Union européenne et pourrait donc, à dépenses égales, accorder à ses agriculteurs des subventions plus importantes encore. Ils proclament qu’ils vont mettre « l’agriculture au-dessus de tout ». Ils se gardent bien de dire que, dans le même temps, la Commission finalise des plans tels que Green deal et Farm to fork, qui entraîneront une baisse des productions agricoles « pour sauver la planète », alors que le monde entier a besoin de plus de nourriture. En somme, nos politiciens se gardent bien de dire quand ils cesseront de mentir …