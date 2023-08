J’ai été très surpris par un début d’article paru dans « Le Figaro » émettant l’hypothèse que les États-Unis sont nos alliés, mais qu’ils nous trahissent au Niger.

Ce n’est pas une information mais un constat qui ne date pas d’aujourd’hui.

Leur attitude « bienveillante » à notre égard a commencé lors de l’insurrection communiste du Viet Minh, commencée avec les armes que l’armée japonaise avait laissées aux Vietnamiens, son objectif étant d’éradiquer toute présence blanche en Asie. Les Japonais continuaient ainsi le combat même après la défaite.

Problème majeur : lorsque les communistes eurent épuisé leur armement, ce sont nos pseudo-alliés américains qui ont fourni des armes à l’Oncle Ho.

Lors de la rébellion algérienne, un débarquement comprenant la Grande-Bretagne, Israël et la France, et qui était destiné à couper l’acheminement des armes passant par l’Égypte avec la bénédiction de Nasser, les États-Unis et l’URSS nous ont contraints à arrêter l’opération en cours.

Peut-on parler d’alliés dans ces conditions ?

Jean-Michel Bourquin