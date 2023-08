Plus de 93 000 amendements ont été déposés à l’Assemblée au cours de la première année de la nouvelle mandature – dont 57 443 en séance publique. La Nupes est responsable de la moitié d’entre eux (28 700). Au sein de l’alliance de gauche, le parti LFI est le groupe le plus prolifique avec 17 000 amendements déposés. Les LR avec 10 301 et le RN avec 5 326 sont respectivement les deuxième et troisième groupes les plus productifs.