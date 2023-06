Annecy entre décivilisation et héroïsme français

L’atroce attaque d’Annecy, dans laquelle un immigré syrien a poignardé six personnes, dont quatre très jeunes enfants, est sinistrement révélatrice de la « décivilisation » dont parlait naguère Emmanuel Macron.

Même si bien des choses demeurent, à l’heure où j’écris, assez nébuleuses – à commencer par les motivations du suspect –, nous pouvons affirmer que ce drame est une énième conséquence d’une immigration totalement hors de contrôle.

Certes, pour une fois, il ne s’agit pas d’un clandestin. Mais sa présence en France est l’une des conséquences du traité de Schengen. La Suède lui ayant accordé le statut de réfugié, il pouvait légalement aller partout dans l’espace Schengen, quoi qu’en pense le pays d’accueil.

On a dit qu’il avait poignardé « au nom de Jésus-Christ » et qu’il était un « réfugié chrétien ». J’avoue que je suis dubitatif. Bien sûr les chrétiens ne sont pas à l’abri de problèmes psychiatriques. Mais on sait que des ONG immigrationnistes incitent les clandestins à se présenter comme « chrétiens persécutés » pour obtenir le statut de réfugié et le poignard évoque un peu trop une religion nettement plus répandue que le christianisme en Syrie.

Les doutes sur le personnage n’ont pas empêché certains médias bien-pensants de tout de suite embrayer sur le thème : vous voyez bien que ce n’est pas l’islam le problème, mais que toutes les religions sont également dangereuses.

Comme s’il était équivalent d’être un assassin chrétien, perpétrant ses crimes en dépit des impératifs de l’Évangile, ou un assassin mahométan, perpétrant les siens en application du Coran !

Mais ne demandons pas à ces ilotes d’avoir lu le Coran ou l’Évangile ; ils sont trop occupés à recopier les dépêches dictées par le pouvoir politique.

De toute façon, tout est bizarre dans le récit médiatique sur ce personnage – jusqu’au coup de foudre en Turquie pour celle qu’il épousa en Suède, avant de l’abandonner avec un nourrisson pour venir en France !

Ajoutons que, dans le cas d’espèce, il est très possible que nous ayons affaire à un suspect souffrant de troubles psychiatriques plutôt qu’à un terroriste islamiste.

À ce propos, près de 36 % des immigrés de l’UE souffrent de troubles psychiatriques, ce qui faisait récemment dire à un psychiatre que, sans l’immigration, l’hôpital, et notamment l’hôpital psychiatrique, pourrait faire face à ses missions – mais qu’aujourd’hui, c’est impossible.

Mais Annecy, ce ne fut pas seulement l’illustration de l’ensauvagement, mais aussi la preuve que la civilisation française continue à se transmettre – malgré les bâtons dans les roues de l’État – et qu’elle pourrait renaître, aussi magnifique que jadis.

Car, à Annecy, nous avons également vu un héros. Et même un héros cochant toutes les cases, à commencer par celle de la modestie, puisqu’il s’est opposé à ce qu’on le tienne pour tel, se dissimulant aux regards médiatiques pour demander que l’on prie pour les victimes.

Un jeune homme a fait face à l’agresseur et a contribué à l’immobiliser.

Il venait d’entamer un pèlerinage auprès des cathédrales de France. Tout dans ce que l’on sait de sa personne et de son cursus témoigne d’un vif souci de transmission de la part de ses parents et de lui-même.

Quel contraste avec la « décivilisation » ! Quel contraste avec le macronisme qui mêle « grand remplacement » (changement de population) et « petit remplacement » (changement de culture), selon les expressions de Renaud Camus !

Non, la civilisation française n’est pas morte – mais ce n’est certes pas à l’État (anti-) français qu’on le doit !