Je suis extrêmement surpris de ce que j’entends ces jours-ci au sujet de la manifestation qui a eu lieu dimanche 12 novembre contre l’antisémitisme.

Je ne m’étendrai pas sur certains idiots utiles (et surtout totalement inutiles et pervers) de la majorité présidentielle ou même du gouvernement et de l’extrême gauche, qui ne veulent pas défiler en même temps que le Rassemblement National.

C’est simple : qu’ils aillent donc promener leur bêtise ailleurs ce jour-là !

Je préfère m’intéresser à la cause plus profonde que représente l’islam.

En effet, lorsque j’entends à la radio l’imam Tarek Obrou et l’imam de Drancy nous expliquer que les musulmans ont toute leur place dans le défilé contre l’antisémitisme, je ne peux m’empêcher de me rappeler les dizaines de sourates du coran qui appellent à massacrer les Juifs – et pas seulement les Juifs, mais aussi les Chrétiens.

Il y a quelque chose qui ne colle pas dans le discours de ces gens-là, car, à ma connaissance, un imam est là pour enseigner le Coran aux fidèles musulmans.

Par ailleurs, il y a eu plus de mille actes antisémites en France depuis début octobre. J’aimerais savoir combien sont imputables à des Kevin et Matteo.