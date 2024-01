Dans les dernières décennies, quelqu’un a émis une idée remarquable : « Hitler a déshonoré l’antisémitisme ! »

De fait, depuis 1945, il est délicat d’afficher la moindre trace d’antisémitisme.

Remontons bien avant Hitler. Au début du XXe siècle, Bernard Lazare, juif lui-même, publie un ouvrage souvent réédité : « L’antisémitisme, son histoire, ses causes ».

Il constate que, partout où ils sont venus, et à travers les siècles, les juifs ont connu un antisémitisme plus ou moins violent selon les époques et les peuples concernés. Il en trouve la raison, après étude minutieuse, dans l’attitude des immigrés juifs, qui ne souhaitent pas se dissoudre dans la population d’accueil, et pensent manifestement être au-dessus des populations locales, ceci avec un talent certain, qui les mène à évoluer rapidement dans les sociétés concernées. Relisons Nietzsche : « Les juifs ? Le génie de l’argent, et la métaphysique ! »

Notons que les fils et filles d’immigrés russes, espagnols, italiens, portugais, etc., n’épousent pas particulièrement filles ou fils d’immigrés de la même souche, et oublient culture, traditions, et langue de leurs parents en une à deux générations.

Inversement, la plupart des juifs veulent rester entre eux. Napoléon Ier, qui souhaitait qu’ils s’assimilassent, avait demandé que chaque année, un tiers des mariages de personnes juives se fît avec des non juifs. En cinq décennies, il y aurait ainsi assimilation totale.

Cette exigence fut refusée avec tant d’énergie par le « consistoire » que Napoléon, pourtant aussi impérieux qu’impérial, céda.

Bernard Lazare conclut son ouvrage en appelant à la création d’un État juif en Palestine, et en invitant tous les juifs à s’y installer, certain qu’ils seraient toujours plus ou moins persécutés ailleurs, car ne souhaitant pas s’intégrer. Cela se fit, comme chacun sait, en 1948, mais les Palestiniens apprécièrent très modérément…

Philippe C.