Antisémitisme : une marche inutile et vaine

Si je ne vivais pas très loin de la France, peut-être serais-je allé à la marche contre l’antisémitisme.

Je n’en suis pas certain.

Je n’ai cessé, depuis que j’ai atteint l’âge adulte, de combattre l’antisémitisme sous toutes ses formes.

Et cela n’a cessé d’être un combat primordial pour moi.

L’antisémitisme a longtemps régné en Europe et a conduit à l’extermination des Juifs d’Europe que, depuis la sortie du film poignant de Claude Lanzman portant ce nom, on appelle Shoah, un mot hébreu qui signifie catastrophe.

Le retour de l’antisémitisme en Europe doit être combattu.

Malheureusement il ne l’est pas sérieusement.

Et une marche contre l’antisémitisme ne permet pas de le combattre.

Il faudrait pour cela le désigner là où il se trouve, pointer du doigt son origine, et dès lors de le cibler.

Or, il n’est pas désigné là où il se trouve, il n’est pas pointé du doigt, il n’est pas ciblé.

Les organisations de lutte contre l’antisémitisme qui existent en France combattent l’antisémitisme d’extrême droite.

Or, je l’ai déjà dit : quand bien même cet antisémitisme-là n’a pas entièrement disparu, il est en voie de disparition.

Cet antisémitisme-là a été tant combattu qu’il se cache, ne s’avoue pas ou, s’il s’avoue, conduit la personne qui en a fait preuve vers un ostracisme profond et mérité.

Et non, ce n’est pas cet antisémitisme-là qui agresse et qui tue des Juifs en France.

Ce n’est pas cet antisémitisme-là qui monte en ce moment en Europe.

L’antisémitisme qui monte en ce moment en Europe est celui qu’a rejoint la France Insoumise et, s’il y a un parti politique qui ne devait pas participer à la marche contre l’antisémitisme, c’est bien celui-là.

D’ailleurs, il n’y a pas participé et s’en est détourné, montrant davantage encore son visage hideux et répugnant.

L’antisémitisme qui monte en Europe, je l’ai dit et je le répète, est l’antisémitisme musulman.

Or, les dirigeants politiques Français qui ont été à l’origine de la marche contre l’antisémitisme se refusent à parler d’antisémitisme musulman, ont tenté d’exclure de la marche les dirigeants politiques qui en parlent, et se sont résignés à les accepter à condition qu’ils occupent la position des pestiférés, en fin de cortège.

Emmanuel Macron, pour bien montrer qu’il ne faut pas parler d’antisémitisme musulman, et pour pousser ceux qui en parlent vers les marges, a tenu à fustiger de manière malveillante ceux qui « prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive » en pratiquant le « rejet des musulmans », et a fait semblant de ne pas comprendre qu’il ne s’agit pas de rejeter les musulmans en tant qu’êtres humains, mais de refuser l’antisémitisme dont nombre d’entre eux sont porteurs.

Et je le redis et je le répète là encore : tant que l’antisémitisme musulman ne sera pas désigné, dénoncé, combattu avec fermeté, il continuera à monter en Europe, et trouvera des complices politiques façon France Insoumise, et l’antisémitisme, dès lors, continuera à monter.

Désigner, dénoncer et combattre l’antisémitisme musulman implique de désigner, dénoncer et combattre ceux qui en sont vecteurs avec une fermeté égale à celle qui a permis de combattre l’antisémitisme d’extrême droite.

Cela implique de demander à ceux qui incarnent l’islam en France d’affirmer eux-mêmes sans ambiguïté leur rejet de l’antisémitisme qui imprègne tant de musulmans.

Or, ils ne sont pas prêts à le faire : ils osent dire qu’ils ne peuvent s’associer au combat contre l’antisémitisme tant qu’on ne dénonce pas en même temps l’islamophobie !

Ont-ils remarqué que toutes les attaques violentes et tous les meurtres perpétrés contre des Juifs en France depuis deux décennies ont été commis par des musulmans, ce qui peut entraîner des craintes légitimes ?

Désigner, dénoncer et combattre l’antisémitisme musulman implique aussi de limiter strictement l’entrée supplémentaire de musulmans en Europe, car les musulmans viennent de pays imprégnés d’antisémitisme musulman.

On ne peut combattre un mal en continuant en parallèle à le laisser s’aggraver.

Les seuls dirigeants politiques à vouloir faire le nécessaire et à se déclarer prêts à agir sont ceux qu’on a voulu exclure de la marche.

Ce sont les seuls au côté de qui j’aurais pu marcher.

Les autres pratiquent un aveuglement suicidaire.