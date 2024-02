Appauvrissement

Tous nos problèmes civilisationnels, économiques, et surtout financiers, ont été renforcés par le blocus commercial imposé à la Russie en 2014. La vérité sur le conflit ukrainien a toujours été cachée par nos journalistes. Le président Poutine est un conservateur, fidèle aux valeurs sociétales ayant fondé le judéo-christianisme. À certains égards, on peut le comparer à l’Américain Donald Trump, détesté par la majorité de nos journaleux autoproclamés progressistes. Le président Volodymyr Zelensky est un comédien mondialiste libertin, proche d’Emmanuel Macron, présenté faussement par la gauche comme étant un libéral. Le Président russe ne veut pas d’une école enseignant la théorie du genre ayant pour finalité de banaliser l’homosexualité avec la GPA. Vladimir Poutine ne cautionne ni la fierté gay (gay pride) ni la supériorité des Africains au nom de la discrimination positive envers les minorités. Pour lui, l’Occident est décadent comme l’étaient Sodome et Gomorrhe. Il croit à la complémentarité homme-femme, à la natalité et à la famille véritable avec un père et une mère. Les homosexuels ne sont pas pour autant persécutés en Russie comme dans les monarchies ou républiques musulmanes, avec la pendaison ou la décapitation en cas de propagande. Il est à la tête d’une nation pacifique si l’on compare le nombre de guerres déclarées par la Russie à celles déclarées par l’Allemagne, la France ou les États-Unis, tout au long de leur histoire. Mais le problème essentiel ne réside ni dans l’hédonisme sexuel ni dans les paradis artificiels ni dans les invasions, mais bel et bien dans l’économie. Les agriculteurs, et notamment les éleveurs, français exportaient une grande partie de leurs productions en Russie. Ils ont été les plus gros perdants des sanctions décrétées par une Europe bureaucratique de juristes compliquant tout à loisir. La Russie nous fournissait un pétrole bon marché en concurrençant celui des pays du Golfe. Aujourd’hui, nous importons du gaz et des pétroles de schiste américains sous l’œil bienveillant de nos écolos. L’Ukraine, coupée de la Russie, a ruiné l’Europe.

Le pire serait l’implosion de la fédération de Russie avec le financement de nouvelles guerres par les pays européens.