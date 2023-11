APRES LE 7 OCTOBRE 2023…

Le Président Erdogan nous a prévenus : notre tour viendra…

Or,

Je préfère le son des cloches qui fleurent bon notre Occident judéo-chrétien, avec ses libertés, ses obligations, ses défauts et qualités… Au chant du muezzin qui impose la charia et tous ses interdits à toutes et tous : je veux avoir le droit, donc le pouvoir de comparer, de choisir, et me dédire si je me suis trompé, ou l’ai été…

Je préfère les Libertés de pensée, de parole et d’action que nous donne la Démocratie, même malgré ses technocrates. Quitte à en venir aux tribunaux, même imparfaits… A la liberté d’obéir en pensée, en parole, en action qu’imposent des théocrates. Quitte à en venir aux sévices corporels, la lapidation et autres arguments que l’Occident a lui-même utilisés jusqu’à la fin du Moyen-âge (avec la fameuse « question »)…

Je ne veux pas voir détruite, réduite à néant l’Histoire de nos Pères avec toutes leurs Gloires, leurs splendeurs accumulées depuis des siècles. Sans négliger leurs erreurs, défaites et autres malheurs : Nous sommes enfin guéris de la barbarie ! Tous ces évènements nous ont servi d’Enseignements ! En tous cas pour l’Occident chrétien…

Il serait temps que le Peuple français se réveille, malgré l’endormissement chrétien. Qu’il se prépare à changer toutes ses « élites » en place depuis trop longtemps en leur imposant de transmettre à nos héritiers toutes les valeurs de notre Histoire de France, qui ont fait notre qualité de vie et le Devoir de les transmettre à nos enfants et petits-enfants…

Notre Culture, notre système politique se sont forgés sur un Culte. Il s’est rétréci en Morale : Nos ancêtres nous ont montré le chemin de la tolérance, certainement pas celui de la soumission. Tous ces exemples récents nous obligent à en tenir le plus grand compte…

Face à la menace non voilée du Croissant d’Erdogan, il serait temps de réfléchir au réveil de la Croix ! Il est désormais évident que l’ « Europe » devra s’orienter vers une philosophie commune opposable à l’islamisme mondial qui est d’ores et déjà en place… Pour prévenir une telle menace, un Pape « polonais » serait vraisemblablement mieux venu qu’un Pape « cubain » ?

P.-A. CHAPELLE