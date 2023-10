Le député LFI Paul Vannier s’est indigné que l’école privée perçoive annuellement 12 milliards d’euros d’argent public. Il semble ignorer que l’essentiel de l’enseignement privé appartient légalement au service public de l’Éducation nationale (et c’est pour cela que les professeurs de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État sont payés par le ministère). Il semble surtout ignorer que l’argent public est toujours, pour commencer, de l’argent privé et que les parents de l’enseignement privé paient en réalité beaucoup plus pour l’éducation de leurs enfants que ceux du public. Quand on reprend le vieux slogan gauchiste : « Argent public pour l’école publique ; argent privé pour l’école privée », on dit une ineptie : sans argent privé, il n’y aurait tout simplement pas d’école publique !