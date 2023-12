Le Général Roland Dubois m’a fait l’honneur de me citer (n° 1423). Il fait partie de ces généraux qui ont eu le courage, en tant que sachants de terrain, de dire aux gouvernants la réalité des faits. Concernant l’Afrique, il confirme mon analyse (n° 1419) de la nécessité de réguler sa démographie galopante. Sur le risque de néocolonalisme dû à l’intervention des Européens, je pense (n° 1422) que l’intervention sous contrôle de l’ONU est suffisante. Reste la corruption XXL des dirigeants qui semble être une maladie de presque tous les politiciens professionnels dans le monde. Ce problème peut être résolu dans la conclusion ci-dessous, comme le point pessimiste de la fin de son article. En effet, devant l’écroulement de tous « les murs porteurs » (chers au ministre de Villiers), il va falloir à court terme (et peut-être à très court terme), l’intervention du seul « mur porteur » qui reste, savoir l’armée. Son rôle sera de remettre la France debout en remplaçant la démocratie indirecte par la démocratie directe, comme en Suisse. Comme cela ne se fera pas en quelques jours, il faudra un gouvernement provisoire avec un Président diplômé, non pas de l’ENA, mais de Saint-Cyr, respectant la devise de de Lattre de Tassigny : Ne pas subir.