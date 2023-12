Il n’est plus possible d’acheter une arme à feu et ses munitions, si l’on n’est ni chasseur ni tireur titulaire d’un permis de chasse à jour ou d’une licence. Pour obtenir ces documents, il est impératif d’avoir un certificat médical prouvant l’inexistence de contre-indications à la possession d’une arme et un casier judiciaire attestant l’absence d’une condamnation supérieure à 3 mois de prison avec sursis. M. Sarkozy et d’autres hommes politiques se verraient refuser par l’administration (EDEN) l’adhésion à un club de tir ou le droit de chasse. Cette réglementation draconienne n’a en rien diminué la criminalité. Bien au contraire, elle l’a favorisée en rendant la légitime défense inopérante. Mais cela fait partie des demandes de presque tous les journalistes pour lesquels une arme se situe à droite, voire à l’extrême droite (entendez nazisme). Pour Pascal Praud (Cnews), il faudrait prohiber les couteaux déjà considérés comme des armes par nature de catégorie D et interdits aux mineurs. Et pourquoi pas interdire tout ce qui peut tuer : tournevis, marteau, barre de fer, corde, hache, voiture, etc. ? La liste serait quasiment infinie. Je rappelle à ce monsieur que les objets ne tuent pas, et que les tueurs sont des hommes ou des femmes. Comment voulez-vous que des enfants élevés avec les préceptes du Coran universel ne tuent pas quand ce livre est rempli de sourates invitant au meurtre des infidèles quelle que soit leur religion, y compris musulmane : « Ceux qui renient leur foi sont des orgueilleux ; ils sont maudits. Fais-leur la chasse et où qu’ils se trouvent, ils seront capturés et tués impitoyablement, car Allah est irrémissible. » (S.33,60-62) « S’ils apostasient, appréhendez-les et tuez-les où que vous les trouviez. » (S.4,89)

Jean-Marie Schouller