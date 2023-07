Le maire de Mandelieu-la-Napoule, Sébastien Leroy, a pris un arrêté anti-burkini – suspendu par le Conseil d’État le 17 juillet.

Le Conseil d’État, en bon défenseur des libertés publiques, a vu dans cet arrêté « une atteinte grave et illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ».

C’est évidemment parfaitement juste. Les pouvoirs publics ne devraient pas avoir à établir une police vestimentaire.

Mais c’est aussi totalement déconnecté de la situation réelle de la France.

Tout d’abord, cette police vestimentaire existe bel et bien dans le sens islamiquement correct.

Tout récemment encore, une jeune femme a été battue sauvagement à Toulouse par quatre mineurs qui jugeaient sa tenue « inappropriée ».

Par ailleurs, il est bien évident qu’il est légitime de faire respecter les bonnes mœurs dans l’espace public : personne n’a le droit de se promener nu dans la rue et c’est très bien ainsi. Ce serait exactement ce qu’on appelle un « attentat à la pudeur », choquant en particulier les enfants.

Dans le cas du burkini, la première raison de l’interdiction est l’hygiène. Cela vaut au minimum pour les piscines ; mais cela devrait également valoir pour la mer.

La deuxième raison est que la loi interdit d’être masqué sur la voie publique en dehors des périodes de carnaval.

Mais il existe une autre raison, plus fondamentale : le burkini est, qu’on le veuille ou non, une déclaration de haine à la France – ou, si l’on préfère, l’affirmation d’une volonté de conquête. En tout cas, en portant un burkini, les islamistes déclarent que la France telle qu’elle existe actuellement, issue de la culture gréco-latine, des peuples celtes et francs, et de la religion chrétienne, doit disparaître.

C’est leur droit de le souhaiter. Mais c’est le nôtre de refuser qu’ils le disent publiquement chez nous.

Vous pouvez mettre les pieds sur la table chez vous, pas chez moi !

C’est extrêmement simple. Cela n’a rien de liberticide : ça le serait si nous forcions ces gens à vivre chez nous comme nous. Mais les portes sont grandes ouvertes : qu’ils partent donc dans des pays plus conformes à leurs coutumes et à leurs valeurs !

Le Conseil d’État a peut-être bien jugé selon la lettre de la loi, mais le gouvernement des juges se trompe gravement sur la réalité de notre société – et sur le message qu’implique le burkini. C’est le maire de Mandelieu qui a raison.