L’ex-député LREM Laetitia Avia, qui s’était fait connaître pour avoir tenté de mordre un chauffeur de taxi et pour la loi liberticide qui porte son nom (prétendant lutter contre la « haine » sur internet), passait récemment en jugement pour une affaire de harcèlement contre certains de ses assistants parlementaires. L’accusation a requis un an de prison avec sursis, 10 000 € d’amende, et 5 ans d’inéligibilité.