Dites-moi, président Macron, le premier devoir d’une société n’est-il pas de se continuer, de se survivre, donc d’encourager les naissances ?

L’un des dix commandements ne dit-il pas : « Tu ne tueras pas » ?

N’existe-t-il pas des procédés pharmaceutiques (moralement contestables) permettant de n’être pas enceinte, et qui, au moins, évitent la conception et donc le meurtre éventuel ?

Et, lorsque survient une grossesse non désirée, n’y a-t-il pas une longue liste de femmes stériles, qui souhaitent adopter et aimer un enfant refusé par sa mère biologique ?

Bien que le sujet ne s’y prête guère, puis-je terminer par le bon mot de je ne sais quel humoriste, qui disait, il y a quelques années : « Vous noterez que TOUS les partisans de l’avortement sont des gens qui sont déjà nés ! »

Cela me paraît être bien plus qu’un bon mot !

Philippe C.