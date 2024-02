Si je respecte totalement le grand juriste, l’extraordinaire polyvalence de l’homme, avocat, professeur, écrivain, auteur de théâtre, musicien, etc., quitte à être le seul, j’ai un incurable mépris pour l’homme qui obtint, d’une assemblée, l’abolition de la peine de mort.

Certes, il avait le souvenir de l’exécution d’un homme qui n’avait pas fait couler de sang (Bontemps) mais n’avait simplement rien fait, malgré le temps de la réflexion, pour l’empêcher – et qui aurait dû bénéficier de la grâce présidentielle – mais tous ceux qui furent horrifiés de cette exécution et qui en avaient l’âge, on aurait aussi aimé les entendre au moment de l’exécution du Colonel Bastien-Thiry, le plus brillant colonel de sa génération, qui n’avait pas fait couler de sang lui non plus, coupable surtout d’avoir, avec raison, accusé de forfaiture le Général de Gaulle.

Le plus curieux, du reste, est d’avoir réussi à obtenir de l’Assemblée Nationale un vote largement majoritaire en faveur de l’abolition (et avec un mépris total de la grande majorité de l’opinion publique), ceci avec un argument d’une stupidité infantile : « La peine de mort n’a jamais empêché des crimes d’être commis. » Exact mais stupide : les médecins et les médicaments n’ont jamais empêché les gens de tomber malades et de mourir, est-ce une raison pour les supprimer ?

Personne ne lui a répondu qu’à défaut d’empêcher des criminels de passer à l’acte, il suffisait qu’elle en ait fait renoncer un seul pour avoir son utilité, comme risque suprême, pour les crimes les plus horribles comme meurtres d’enfants après tortures et avec préméditation, ou pour des policiers détenus en otage ! Au demeurant, au moment de son abolition, elle était quasiment tombée en désuétude.

Plutôt qu’un hommage national, je propose que, dans toutes les grandes prisons de France, on pose une plaque : « À Robert Badinter, leur infatigable défenseur, les grands criminels reconnaissants » – ce ne sera que justice !