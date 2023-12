La guerre provoque la mort d’êtres vivants. Certains nazis ont inventé les fours crématoires et, dans les pays islamisés, certains tuent puis mettent à nu l’adversaire et placent le pénis de la victime dans sa bouche (fellaghas). S’il s’agit d’une femme, après l’avoir violée, ils détachent sa tête avec une pioche et mettent le manche entre ses jambes. Ensuite, ils dansent sur les cadavres et se font filmer (Hamas). Pour ces non-humains, seule une rafale de 12,7 (mitraillette) est obligatoire, même s’ils sont déjà désarmés et même si, pour la NUPES, cette rafale stoppe de simples « actes de guerre ». Cela s’appelle, en réalité, la légitime défense.