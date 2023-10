Jean-Pierre Elkabbach est donc décédé. Paix à son âme ! Et, comme à l’habitude, les louanges pleuvent. Le président va même jusqu’à parler de « monstre sacré ». Dont acte.

Mais je ne joindrai pas ma voix à celles des thuriféraires de service.

En particulier, à cause de cette question que l’on a vue en boucle depuis mercredi dernier en vidéo : « Vous n’avez pas honte, Madame Le Pen ? »

Monsieur Elkabbach n’aimait pas Madame Le Pen, c’était son droit le plus strict. Mais de là, pour plaire à la bien-pensance officielle, à enfourcher le cheval anti-RN, et à se rendre béatement complice d’une opération montée par les autres partis, on n’est plus dans une action de journaliste digne de ce nom, on est tout simplement dans de la bassesse. De la véritable bassesse.