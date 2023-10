Bible et Coran

Comparons la Bible et le Coran.

Chacun de ces documents possède deux obligations.

Le premier exige des croyants pratiquants : « Tu ne tueras point » et « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et, attention, car, après ton bref passage sur terre, il y a le jugement dernier avec le paradis éternel, mais aussi l’enfer.

Le second livre est beaucoup moins contraignant. Il dit : « Tu tueras le mécréant ». Pour cela, non seulement « tu as le droit de mentir sans limite », mais, en plus, tu iras directement au paradis d’Allah où t’attendent plusieurs vierges.

Dès lors, la seule solution, c’est que les musulmans croyants pratiquants habitent dans les pays des musulmans croyants pratiquants et les autres humains ailleurs, dans des pays aux frontières cadenassées.

Tous ceux qui ont fait la guerre d’Algérie ont vu de leurs yeux que, pour beaucoup de musulmans, la vie humaine est sans valeur. La vie d’un âne, oui. C’est un fait, c’est ainsi.