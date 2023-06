La société Brandtech, spécialisée dans la technologie appliquée à la communication digitale, vient d’acquérir, pour quelque 500 millions de dollars, la société Jellyfish, l’un des leaders mondiaux du marketing digital, auparavant propriété de Fimalac, la société de Marc Ladreit de Lacharrière. Désormais Brandtech présente un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars, et compte plus de 7 000 employés repartis dans une quarantaine de pays.