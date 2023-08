En France, le port de la burqa par des femmes musulmanes est en principe interdit dans les espaces publics depuis la loi du 11 octobre 2010.

« En principe », car il est évident que, dans un certain nombre de banlieues, le port de la burqa n’est jamais sanctionné.

Un policier musulman ne va pas verbaliser une femme musulmane et un policier français de souche ne mettra pas d’amende craignant les représailles de la part des « grands frères ». Ailleurs, où le port de la burqa a quelque chance d’être sanctionné, certaines femmes musulmanes ont trouvé une parade : le port d’un hijab qui couvre totalement la tête, et qui n’est pas interdit, plus un masque sanitaire qui, lui, est plutôt recommandé. Ainsi, avec cet assemblage, le visage de la femme ne laisse entrevoir que les yeux et produit une burqa parfaitement autorisée.

Voilà bien une volonté supplémentaire de marquer leur différence religieuse. Est-ce par désir personnel ou sous la pression du mari et de la famille ? Allez savoir !