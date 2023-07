Il fait très chaud en Europe. Ce n’est certes pas la première fois, même s’il fait un peu plus chaud que d’autres années, sans doute.

Il fut une époque où on ne mesurait pas les températures de manière obsessionnelle, et même une époque où on ne les mesurait pas du tout.

Ce qui a changé est le discours ressassant l’idée qu’il y a un « réchauffement global » anthropique, et ce discours a pris une importance démesurée parce qu’il est le fondement de tout un ensemble de mesures venant transformer radicalement les sociétés européennes, et les conduire dans une direction suicidaire.

Ce discours a suscité une obsession envers le dioxyde de carbone, désormais considéré comme un polluant, ce qui est une absurdité scientifique.

Ce discours a disséminé l’idée qu’il fallait procéder à une « transition énergétique » et renoncer graduellement au recours aux énergies dites « fossiles » pour se tourner vers les énergies dites « renouvelables », énergies éoliennes et photovoltaïques, qui ont un seul problème, mais de taille considérable : elles sont intermittentes, et s’absentent lorsqu’il n’y a ni vent ni soleil.

Ce discours a produit aussi l’idée qu’il faut en finir avec les véhicules désormais définis comme « thermiques » aux fins de ne plus laisser en circulation que les véhicules électriques.

Le fait qu’il soit impossible de produire assez d’électricité pour que tous les véhicules électriques puissent circuler est laissé de côté.

Le prix élevé des véhicules électriques est aussi laissé de côté. Et, dans quelques années, si personne n’arrête les engrenages qui sont en train de tourner, une majorité d’Occidentaux n’auront plus de véhicule automobile du tout, ce qui semble être le but recherché.

Dans ce contexte, bien sûr, donner les moyens à la population de ne pas subir les conséquences des fortes chaleurs qui peuvent survenir pendant l’été, serait impensable.

La climatisation est décrétée dangereuse car ceux qui veulent transformer radicalement les sociétés occidentales disent qu’elle contribue au « réchauffement global » anthropique.

Le résultat est là : quand la chaleur monte, les populations européennes souffrent.

Elles n’ont pas la climatisation chez elles et peuvent tout juste se réfugier dans les rares lieux climatisés, supermarchés ou cinémas, où elles ne peuvent passer la journée, ni moins encore la nuit.

Dans les maisons de retraite, après l’hécatombe survenue il y a quelques années, une pièce climatisée a été créée où les vieilles personnes sont misérablement entassées les jours de grande chaleur.

Ceux qui veulent transformer radicalement les sociétés occidentales veulent la souffrance des populations européennes, car cette dernière leur sert à alimenter la peur. Ils veulent même des morts.

Cela permet de conditionner les populations européennes et de leur faire accepter ce qu’elles trouveraient inepte et inacceptable sans cela.

Des mesures extrêmes commencent à être prises : des agriculteurs, dans plusieurs pays d’Europe, sont contraints de ne plus cultiver leurs terres.

Ailleurs en Europe, on élimine le bétail, censé trop polluer.

La pénurie organisée et le néo-communisme viennent.

Pendant ce temps, la Chine regarde l’autodestruction de l’Europe et construit des centrales thermiques.

Les États-Unis sont, pour l’heure, largement épargnés.

Il y a, aux États-Unis, de la climatisation partout, et on ne parle pas de « canicule » pendant l’été, sauf dans les médias de gauche.

À Las Vegas où je vis, il fait cinquante degrés Celsius à l’extérieur, au moment où j’écris, mais personne ne se plaint.

Les discours de ceux qui veulent transformer radicalement les sociétés occidentales se répandent, cela dit, et les États-Unis pourraient suivre eux aussi le chemin qui mène vers la pénurie organisée et le néo-communisme.

Ceux qui veulent transformer radicalement les sociétés occidentales veulent l’autodestruction de toutes les sociétés occidentales, strictement toutes.

La Chine regarde, oui.

Et les dirigeants chinois ont toutes les raisons de se dire qu’ils n’ont pas besoin de se montrer agressifs.

Les Occidentaux de gauche ont trouvé un argument plus puissant que la « lutte des classes » pour en finir avec des sociétés qu’ils détestent et veulent démolir, et ils avancent avec une rapidité remarquable vers leurs objectifs.