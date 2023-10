Le navire Canopée, long de 121 mètres et large de 22 mètres, qui devrait transporter les pièces de la fusée Ariane 6 de l’Europe vers la base de lancement de Kourou (Guyane), est équipé d’ailes qui atteignent 37 mètres de haut. Celles-ci permettent au navire d’utiliser la force motrice du vent (qui représenterait ainsi entre 1 et 35 % de l’énergie de propulsion) et d’économiser du carburant.