Carburant et mise à mort de notre filière pêche

Ce vendredi 22 septembre, M. Berville, secrétaire d’État à la Mer, dans un contexte déjà très tendu, n’a pas voulu revenir sur la suppression des aides au gazole pour nos pêcheurs, le 15 octobre prochain, abandonnant à Total la prise en charge d’une « aide » largement insuffisante de 13 centimes le litre.

C’est un véritable coup de grâce qui traduit dramatiquement la déconsidération de la part de nos dirigeants à l’égard de nos travailleurs de la mer !

Déjà victimes d’une réglementation absurde édictée par Bruxelles, des crises qui se succèdent et de l’inflation, ils voient leur filière disparaître.

On fait ainsi payer à nos pêcheurs le prix des erreurs politiques d’Ursula von der Leyen et d’Emmanuel Macron. Comme on fait payer aux Français l’énergie au prix fort en plein contexte inflationniste.

Mme von der Leyen et M. Macron devraient être conscients que la pêche française couvre un tiers de nos besoins en produits de la mer.

Le gouvernement doit garantir la stabilité des prix du carburant et sauvegarder la souveraineté alimentaire de la France.

Les pêcheurs comme la filière de la Mer peuvent compter sur la détermination des élus du Rassemblement national et du groupe « Identité et Démocratie » pour défendre une politique enracinée : le localisme.

France Jamet

Député européen