Si les prix des carburants étaient restés au niveau observé en janvier 2022 (avant l’invasion de l’Ukraine) et sans les aides de l’État, la facture aurait été supérieure de 93 à 127 euros, en moyenne, sur l’année 2022, par ménage automobiliste (soit entre 6,8 % et 9,3 % de hausse par rapport à 2021). Dans le détail, cette hausse aurait été de 127 à 160 euros pour les ménages ruraux, de 107 à 133 euros pour les ménages périurbains, et de 57 à 79 euros pour les ménages urbains.