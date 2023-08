Catastrophique bilan économique du gouvernement

Le bilan économique du semestre dernier en France est catastrophique.

Marqué par la faillite de près de 14 000 entreprises, un tel chiffre n’avait pas été atteint depuis près d’une décennie, témoignant de la gravité de la situation que notre pays traverse. Cela représente environ la disparition de 55 000 emplois, une donnée bien au-dessus de la moyenne.

La hausse des prix de l’électricité de 10 % dès le mois prochain ne risque pas d’améliorer le sort des artisans et des commerçants qui vivent un véritable calvaire. Aussi, ils sont confrontés à la double peine : la confiscation fiscale qui érode leur marge, et un manque de soutien administratif qui entrave leur capacité à rebondir.

Au niveau européen, nous ne cesserons jamais de nous battre face à la tentative de liquidation du nucléaire (et l’explosion des prix de l’énergie qui en résulte), ainsi que les attaques répétées à l’encontre des PME qui doivent subir les contraintes indécentes du Pacte vert. Ces décisions prises à Bruxelles accentuent la crise dans laquelle plonge la France.

Il est temps de se mobiliser pour réformer notre système et apporter le soutien nécessaire à ceux qui contribuent de manière significative à notre économie. C’est par la réindustrialisation, la défense de nos filières stratégiques et une véritable politique d’appui aux entreprises que nous pourrons inverser la tendance et remettre notre pays sur le chemin de la croissance.

Alors que l’Union européenne signe des accords de libre-échange avec le monde entier, à l’instar de celui avec la Nouvelle-Zélande ou prochainement avec le Mercosur, nos entreprises ferment.

Tout notre soutien va aux entrepreneurs courageux et à leurs employés, véritables piliers de notre économie, qui, malgré la gabegie gouvernementale, se lèvent tôt le matin pour faire tourner un pays que les responsables politiques enfoncent de jour en jour dans la pauvreté.

Dominique Bilde

Député européen