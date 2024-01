Apprenant récemment qu’une liste de type « Chasse, Traditions, etc. » était en cours de constitution en vue des élections européennes, certains politologues d’esprit chagrin ont cru voir là l’influence en sous-main d’Emmanuel Macron. Or, dans un laps de deux semaines, le Président a pratiqué récemment au moins trois types de chasse traditionnels et, par ailleurs, hautement techniques : le miroir aux alouettes (avec l’invention du remaniement sans changement de cap), la glu (en scotchant deux trophées – minis – sur le mur des « traîtres de droite »), et à courre (par sa sonnerie magistrale de l’hallali face au RN à la fin de son rendez-vous avec … la moitié de la Nation). Après avoir donné autant de preuves de son attrait pour toutes les espèces de gibier, pourquoi ferait-il la promotion d’une liste de « chasseurs » concurrente ?