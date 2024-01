Cherche démocratie désespérément…

Dans une véritable démocratie, il y a des choses que l’on ne peut pas faire et notre Président devrait s’en souvenir avant que ça lui explose au visage.

J’ai cru à une farce lorsque j’ai entendu M. Macron avouer une arnaque à la démocratie pour faire voter à tout prix sa loi sur l’immigration.

Il a, en effet, commencé par accepter des modifications, somme toute pas très révolutionnaires, étant donné que l’ensemble de pays européens en ont déjà fait adopté de plus contraignantes, pour convaincre LR de joindre les voix de ses députés à la majorité afin de faire passer ladite loi.

Refuser les voix du RN sur cette même loi me paraît déjà un déni de démocratie – ces voix représentent tout de même de nombreux Français.

Mais là où ça devient de la « forfaiture », c’est que, dans son « en même temps » mortifère, il nous annonce sans complexe qu’il allait saisir le Conseil constitutionnel afin d’éliminer un maximum des concessions qu’il a lui-même accordées à l’opposition des droites.

À force de prendre tous les Français pour des « cons », il va certainement devenir leur roi !

C’est très probablement une nouvelle application de son « en même temps » : on peut être intelligent et idiot en même temps !

Faut-il qu’il soit descendu bien bas pour utiliser ce stratagème. Même un Poutine n’aurait pas osé le faire.

S’il arrive à ses fins, j’espère que la droite aura compris qu’il n’y a pas de compromission possible et que, dorénavant, le chef de l’État devra assumer son manque de clairvoyance et surtout de courage pendant son deuxième quinquennat.

Non renouvelable, son dernier mandat aurait dû être celui de sa « Révolution » annoncé dans son livre programme. Malheureusement, il ressemblera plus à une Bérézina !