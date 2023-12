Chine : un chantage glaçant

Ce jeudi 7 décembre 2023, j’ai participé à un colloque à la CCI de Belfort pour la réindustrialisation de notre pays, domaine qui m’est très cher.

Cette réunion a confirmé la situation catastrophique de notre industrie et j’y ai appris un événement qui fait froid dans le dos.

Un intervenant, M. Arnaud Pichard, fondateur du RIF (retour de l’industrie en France), a tenu à nous informer d’un événement qui, malheureusement, n’a fait l’objet d’aucune information et c’est celui-ci dont je vais vous parler.

En déplacement en Chine les 23 et 24 novembre avec une délégation française, notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a rencontré son homologue chinois Wang Yi, afin de discuter des relations commerciales entre nos deux pays.

On y a parlé de l’importance du respect effectif des principes fondamentaux de la Charte de l’ONU et de l’OMC.

Nous savons tous que la Chine est loin de respecter les normes de l’OMC qu’elle a pourtant ratifiées lors de son entrée en décembre 2001.

Il est donc normal que, durant ces discussions, les représentants français aient abordé le sujet car la concurrence est devenue déloyale et la Chine contourne sans vergognes les normes OMC, subventionne à outrance ses industries et crée des quasi-monopoles, tels les panneaux photovoltaïques, ou les terres rares pour batteries et voitures électriques.

Devant le déni de la Chine, des intervenants français ont réagi et ont tenu tête, c’est alors qu’un des interlocuteurs chinois a brandi une menace :

Si vous continuez, sachez que nous sommes en capacité de bloquer la totalité de votre réseau électrique en moins d’un quart d’heure !

Comme ça n’a pas été le cas, nous pouvons supposer que la France a baissé les bras.

C’est la raison pour laquelle nous devons, au sein de l’Europe, devenir une puissance économique au moins au niveau de l’Allemagne afin d’être respectés.

Pour cela, il n’y a qu’une solution, celle que malheureusement notre pays n’a jamais voulu essayer :

– Mise en place immédiatement d’une économie véritablement libérale afin de booster notre industrie et dégager les moyens financiers qui nous manquent.

– Revoir le statut de fonctionnaire pour le rendre enfin efficace et supprimer le maximum d’administratifs qui sont devenus les « boulets » de notre pays.

– Limiter les prérogatives de l’État au seul régalien.

– Faire des coupes drastiques dans les dépenses dites « sociales » dont la seule efficacité est de rendre le Français paresseux.

– Passer à une économie de « pré-guerre » et augmenter le budget militaire à 4 % du PIB afin de pouvoir répondre aux chantages de la Chine et de la Russie.

Il n’existe aucune autre solution, sinon se mettre à genoux devant les dictateurs qui ont compris nos faiblesses et en abusent outrageusement.