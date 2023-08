Selon l’INSEE, au deuxième trimestre 2023, le nombre de chômeurs (au sens du Bureau international du travail) a augmenté de 20 000 par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 2,2 millions de personnes. Le taux de chômage est ainsi en faible hausse (0,1 point), à 7,2 % de la population active en France (hors Mayotte). Il est inférieur de 0,2 point à son niveau du deuxième trimestre 2022 et de 3,3 points à son pic de mi-2015. Et il demeure proche de son plus bas niveau mesuré depuis le deuxième trimestre 1982 (7,1 %).