En moyenne au deuxième trimestre 2023, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s’établissait à 5 067 700. Parmi elles, 2 799 500 personnes étaient sans emploi (catégorie A) et 2 268 100 exerçaient une activité réduite (catégories B, C). C’est nettement plus que le nombre de personnes indemnisées au titre du chômage : 2 824 900.