Clandestins

D’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, pour 2019, 63 % des agressions sexuelles commises dans les transports d’Île-de-France le sont par des étrangers.

D’après les chiffres de « Santé Publique France », parmi les femmes ayant accouché en France, la proportion des bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État (AME), destinée aux immigrés en situation irrégulière a augmenté de 50 % entre 2010 et 2019.

Et les transferts de fonds des immigrés vers leur pays d’origine ont presque doublé en dix ans. Désormais, 11,2 milliards d’euros partent chaque année, essentiellement vers l’Afrique du Nord et subsaharienne (chiffres donnés par Eurostat 2020 et la Banque de France).

Il me semble que si l’État, au lieu d’aider, grâce à l’AME, les immigrés en situation irrégulière reconduisait ces derniers à la frontière en vue de leur expulsion dans leur pays d’origine, les agressions sexuelles et les transferts de fonds vers l’Afrique auraient sans doute tendance à diminuer.