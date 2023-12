Le pôle médias du groupe CMA CGM (dirigé par le franco-libanais Rodolphe Saadé) vient d’être renommé Whynot Media. Il est dirigé par Laurent Guimier et compte 900 collaborateurs, dont 280 journalistes. Il réalise actuellement un chiffre d’affaires annuel de 78 millions d’euros avec plusieurs journaux : « La Provence », « Corse Matin » et « La Tribune », ainsi que des participations minoritaires dans M6 et dans Brut.