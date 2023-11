Depuis quelques jours, la télévision nous passe un spot gouvernemental nous demandant de réduire notre chauffage, d’éteindre nos lumières et de débrancher nos appareils, afin de réduire nos émissions de CO 2 . Quelle fumisterie ! Je veux bien le faire pour des raisons d’économies ou pour éviter que les centrales d’EDF ne tombent en panne car aujourd’hui elles sont en mauvais état, mais pas pour sauver la planète.

Et, cela, pour deux raisons. La première est que la France ne produit que 1 % du CO 2 mondial : même si nous sommes morts de froid dans le noir, ça ne changera rien.

La deuxième est qu’il n’est absolument pas prouvé que le CO 2 soit la cause du réchauffement climatique. Certaines études montrent que ce serait plutôt l’inverse. On oublie que la terre passe d’une période glaciaire à une période caniculaire sur une période de 11 000 ans. Nous sommes au milieu de cette période et, quoi que nous fassions, cela ne changera rien.