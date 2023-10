Trop, c’est trop ! C’est maintenant devenu insupportable, inacceptable : ce Président au petit pied prend les Français pour des débiles, des crétins des Alpes, des demeurés – j’en oublie !

D’un seul coup, d’un seul, il lance l’explosion d’une consommation exponentielle d’électricité avec (par exemple) la promotion des pompes à chaleur additionnée de celle des voitures électriques (un million de chaque, rien que ça !). Et, pour plaire « à l’Europe » (que les Allemands, eux, ont commencé à négliger !), il va fermer définitivement les usines à charbon. Incroyable !

C’est lui qui a fermé Fessenheim et rouvert deux centrales à charbon, car on craignait des ruptures de production d’électricité. Et cet hiver, si un épisode de froid survient, comment chaufferons-nous nos logements ? Comment chauffera-t-il son Palais ? Comment affronterons-nous les coupures de courant électrique (ces fameux « délestages ») ? Et le parc automobile de ses serviteurs (ministres, fonctionnaires, énarques, etc.) ne pourra plus rouler pour nous ? Insupportable !

Qu’il parte avant qu’on se fâche !