Comment bâillonner le peuple

Ghislain Benhessa, docteur en droit public, s’est fait connaître depuis quelques années par sa défense des libertés publiques – notamment durant la crise covidique.

Il se penche dans ce livre sur la dépossession des Français de leurs libertés politiques par l’oligarchie. Et, en particulier, sur l’outil qui avait naguère été pensé pour être l’arme ultime du peuple : le référendum.

Il y aurait naturellement beaucoup à critiquer. Personnellement, je suis assez loin d’être convaincu que la souveraineté populaire soit un grand progrès. J’ai plutôt l’impression que les Français n’ont jamais été moins libres ni la France jamais moins indépendante que depuis l’avènement de cette souveraineté !

Je ne suis pas sûr non plus que les référendums soient toujours la panacée. Il est évident que, de Napoléon III à De Gaulle, ils ont été trop souvent utilisés comme des plébiscites pour renforcer la légitimité « populaire » du pouvoir en place (y compris quand ledit pouvoir œuvrait contre la France et les Français, com­me lorsqu’un référendum permit de livrer trois départements français et des dizaines de milliers de soldats français désarmés aux assassins du FLN).

Il reste que la mythologie en exercice prétend toujours que le peuple français est souverain. La logique imposerait donc que les décisions référendaires s’imposent à la « représentation nationale » et que, par ailleurs, le référendum soit utilisé à chaque décision majeure engageant l’avenir de la nation.

Le traité de Lisbonne, balayant le référendum de 2005, a tranché le premier point.

Il est clair que le parlement ou le gouvernement ne se sentent nullement liés par un vote populaire.

Quant à l’usage du référendum, l’auteur montre qu’il n’a cessé de reculer depuis 1969.

Comme il serait assez illusoire de compter que M. Macron ou l’un de ses clones pour consulter le peuple (sauf à anticiper un de ces « coups de com » dont les oligarques sont friands), je ne vois guère qu’un système de démocratie directe à la suisse pour que le peuple puisse « s’auto-saisir » des thèmes qui lui importent.

Restera – et c’est sans doute l’un des aspects les plus intéressants du livre – à « tordre le bras » au juge constitutionnel qui, pour le moment, ne s’est jamais senti assez fort pour censurer un référendum, mais y songe manifestement de plus en plus clairement.