Comment éviter de traiter les problèmes…

Pendant des décennies, il fut purement et simplement interdit de parler de la plupart des problèmes que connaît la France – et tout spécialement des problèmes démographiques qui sont les plus importants à long terme.

Plus exactement, les évoquer vous exposait à être dénoncé comme « fasciste », selon la « bonne vieille » méthode communiste.

Aujourd’hui, il n’est plus possible d’occulter la réalité. Alors, les « bien-pensants » ont trouvé deux parades principales.

La première consiste à couvrir le mensonge de l’autorité des statistiques officielles.

Cela ne veut pas dire que ces statistiques officielles sont fausses – c’est possible, mais nullement nécessaire.

Il suffit qu’elles répondent à des questions qui ne sont pas posées ou mélangent des choux et des carottes. On peut alors leur faire dire ce que l’on veut.

En l’occurrence, on a pu ainsi se féliciter pendant des années de l’admirable taux de natalité français. Tout le monde savait que les « Français de souche » étaient au-dessous du taux de renouvellement des générations, mais cela n’empêchait nullement de prétendre que le solde naturel de la population était positif.

De même, en naturalisant massivement les étrangers, on pouvait prétendre que l’immigration demeurait stable et limitée (et on pouvait affirmer, comme encore tout récemment, que la plupart des émeutiers étaient français – ce qui est probablement juridiquement vrai, mais occulte évidemment le poids de l’immigration dans les émeutes).

Cette utilisation politicienne des statistiques n’a rien de nouveau. La seconde stratégie est un peu plus novatrice. Elle consiste à répondre en substance aux critiques : Vous avez raison, la situation est mauvaise, mais elle est si complexe que les solutions simplistes sont inadaptées.

Ce genre d’attitude mérite au moins deux réponses.

La première consiste à remarquer que la plupart des problèmes que connaît la France, notamment ses problèmes démographiques (de dénatalité, d’immigration massive et d’émigration des meilleurs), ont été créés par une succession d’erreurs politiques.

On voit assez mal comment ils pourraient être résolus sans, au minimum, une critique des principes qui y ont présidé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les actuels dirigeants n’en prennent guère le chemin.

La seconde réponse qui vient spontanément à l’esprit est approximativement celle-ci : certes, la situation est complexe, mais est-il bien nécessaire de la rendre chaque jour plus complexe et plus grave ?

Je n’en prends que deux exem­ples. Après les émeutes, j’ai entendu plusieurs parlementaires ou ministres affirmer que l’une des causes était liée à la famille et à l’autorité parentale. C’est évidemment vrai. Et il est tout aussi évident qu’il ne sera pas facile de reconstruire tout ce qui a été méthodiquement détruit. Mais pourquoi donc continuer à rendre le divorce toujours plus facile ? Pourquoi donc saper systématiquement l’unité familiale ? Il ne s’agit pas de jeter la pierre aux mères célibataires, mais est-il absolument nécessaire d’en créer toujours plus au nom du « féminisme » ?

De même, en matière migratoire, il sera évidemment complexe de gérer l’assimilation de millions de personnes largement étrangères à notre culture. Mais est-il absolument nécessaire d’en accueillir tous les ans un demi-million supplémentaire, rendant ainsi le problème chaque jour plus insoluble ?

Que l’on évite le simplisme, j’y souscris volontiers. Mais un peu de bon sens de la part des politiciens serait bienvenu !