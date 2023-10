Comment sortir du chaos ?

Emmanuel Macron s’est fait réélire sur un principe choc : « Moi ou le chaos ». Avec la politique qu’il mène depuis six ans, c’est lui qui incarne le chaos aux yeux du monde. Loin de se remettre en cause, il préfère rejeter la faute sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les parents.

Aujourd’hui, les Français ne se posent qu’une question : comment sortir de ce chaos ?

LES 20 DÉCISIONS À PRENDRE IMMÉDIATEMENT

Garantir l’ordre public par une justice enfin efficace et ferme

1. Désarmement des quartiers sensibles via l’appui de l’armée pour fouiller toutes les caves ;

2. Transformation des casernes désaffectées en centres de détention éducatifs notamment pour mineurs (10 000 places) ;

3. Recrutement de 10 000 assistants juridiques pour épauler les officiers de police judiciaire et les greffiers, pour ne pas attendre des années les jugements ;

4. Instauration de peines planchers de prison ferme, y compris pour les mineurs, pour toute agression de policiers, gendarmes et pompiers ;

5. Exécution réelle des condamnations ;

6. Durcissement des peines pour trafic de drogue.

Reconstruire l’école du mérite et de l’effort et mettre fin à la politique du « surtout pas de vagues »

7. Exclusion des élèves violents et des harceleurs, et suppression des allocations pour leurs familles ;

8. Stricte application de la loi sur la laïcité ;

9. Augmentation du nombre d’heures de français et mise en œuvre de cours de rattrapage pour les élèves en difficulté ;

10. Retour de la notation de 0 à 20 ;

11. Redonner un sens au Baccalauréat et au Brevet des collèges.

Bloquer l’immigration pour mieux assimiler

12. Rétablissement des frontières nationales ;

13. Expulsion des délinquants étrangers en supprimant les aides et les visas aux pays d’origine qui les refusent ;

14. Traitement des demandes d’asile aux frontières ;

15. Suppression du droit du sol ;

16. Suspension de 6 mois de tout regroupement familial.

Récompenser le travail pour redonner une espérance

17. Indexation des salaires et des retraites sur l’inflation ;

18. Augmentation des salaires avec l’instauration du 13e mois (réduction des charges salariales) ;

19. Création de formations rémunérées dans les métiers en tension ;

20. Transformation des professions ubérisées en instaurant de vrais contrats de travail.

En définitive, pour réconcilier les Français, il faut de nouveau être fier de notre nation, de son histoire, de sa langue, de son patrimoine et de sa culture ! Ainsi nous pourrons porter un projet et une vision commune.

Nicolas Dupont-Aignan

Président de Debout la France