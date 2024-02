En 2023, l’Île-de-France comptait 2,1 % de commerces en plus par rapport à 2021. Dans le détail, les pâtisseries ont augmenté de 24 %, devant les commerces de thé et café (19 %) et les fromageries (17 %), tandis que les magasins d’électroménager ont reculé de 28 %, devant les magasins de hi-fi et les magasins de chaussures (15 % chacun).