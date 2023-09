« Nous avons travaillé conjointement avec le ministère de l’Intérieur et les différentes autorités afin d’essayer d’endiguer le plus rapidement possible les différents dérapages qu’on a pu percevoir sur le terrain. »

Sarah Bouchahoua,

responsable des affaires

publiques France pour le réseau social Snapchat

(qui revendique ainsi avoir censuré certains comptes en dehors de toute décision de justice)