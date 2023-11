D’une part, les préceptes de Jésus-Christ enjoignant ses disciples de s’aimer les uns les autres, demandant de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, tout en fustigeant les formalistes rigoristes du Judaïsme de son temps que lui pratiquait de façon ouverte et raisonnée. D’autre part, la péremptoire proclamation » Allahu akbar » (Allah est le plus grand) et les textes islamiques qui, outre qu’ils infériorisent les femmes, prescrivent la discrimination, la violence et même le meurtre à l’encontre de tous ceux n’acceptant pas la foi et la loi transmises par Mahomet et ses adeptes, avec des obligations ritualistes touchant à tous les aspects de la vie… Donc, à moins d’être totalement inculte ou dénué de toute curiosité intellectuelle, de capacité d’observation et de réflexion, force est de reconnaître que nous sommes bien confrontés à un conflit de civilisations qui, en raison des racines judéo-chrétiennes de l’Occident, nous heurte de plein fouet. Car, au-delà de l’éradication des Juifs et d’Israël souhaitée par des pays ou instances d’obédience musulmane, c’est notre soumission de tous à l’Islam qui est voulue et d’ailleurs enclenchée, soit par l’installation d’un climat de terreur dû aux attentats et assassinats djihadistes récurrents, soit au travers d’une invasion migratoire incontrôlée. Il est donc urgent, sinon d’arrêter cette dernière, du moins de la restreindre drastiquement, sauf à devoir progressivement vivre, avec le poids du nombre, sous la férule des moeurs et coutumes islamiques, y compris les plus archaïques et choquantes. Parallèlement il est aussi urgent, pour faire advenir un « vivre-ensemble » jusqu’ici fantasmé et irréaliste en l’état des choses, de favoriser un véritable débat d’idées de nature à remédier aux abandons et errements actuels.Il est temps d’instruire courageusement la jeunesse en vérité pour que chacun comprenne et accepte les implications concrètes – en droits et en devoirs- des idéaux de liberté, égalité et fraternité inscrits dans la devise de la République Française, en montrant qu’ils sont incompatibles avec toute idéologie prônant le rejet et la haine des autres. Ceci, bien entendu, en continuant à promouvoir et développer sans faiblir, la recherche et la réflexion en tous domaines, surtout aux plans historique, philosophique et scientifique, pour permettre à chacun d’acquérir un esprit critique et de se rendre apte à penser par lui-même, afin d’éviter que l’intelligence allant en s’étiolant, nous soyons confrontés à une stupide et monstrueuse guerre de tous contre tous… Pour ce faire, il faudrait cependant une vigoureuse impulsion dont paraissent peu capables les négateurs de réalité vivant « les yeux grand fermés » qui grouillent dans les sphères politiques, médiatiques et culturelles d’une France malheureusement à la dérive.