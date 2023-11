Conflit israélo-palestinien

On dit aujourd’hui que, pour sortir de ce conflit vieux de 75 ans, il est nécessaire de créer deux États.

Je pense que c’est totalement illusoire, compte tenu de la complexité d’en définir ne serait-ce que les territoires, les contours et les frontières.

Je plaide pour un seul territoire où vivraient les juifs et les musulmans. On oublie bien facilement qu’aujourd’hui, en Israël, vivent près de deux millions d’Arabes israéliens qui vivent en bonne entente avec le reste de la population et ne se plaignent pas de leur sort, au contraire.

J’ai effectué un stage dans un kibboutz en 1972 en Israël et, déjà à l’époque, il y avait une cohabitation qui se passait parfaitement bien.

On me dira que c’est impossible. Mais, quand on pense que la France et l’Allemagne, qui se sont affrontées dans deux guerres épouvantablement meurtrières, sont aujourd’hui côte à côte dans l’Union européenne, on voit bien que rien n’est écrit d’avance.

Rien n’est impossible, il suffit de le vouloir.