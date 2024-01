Conseil constitutionnel : l’heure de vérité

En 1958, cédant à l’air du temps, les auteurs de notre Constitution ont prévu la mise en place d’une juridiction destinée à vérifier la conformité de la loi parlementaire aux principes fondamentaux formant la substance de notre État de droit.

De ce point de vue, le Conseil constitutionnel est un instrument destiné à parfaire l’État de droit. Cette novation marquait une rupture avec le dogme de la souveraineté de la loi parlementaire établi jusqu’ici, qui faisait que celle-ci étant votée, elle ne pouvait plus être contestée, même si elle contrevenait à une norme supérieure contenue dans le préambule de la constitution.

À ses débuts, le Conseil a pris ses marques au sein du système institutionnel en statuant surtout sur des questions de procédure, prenant toutefois le temps en 1962 d’écarter de son champ de compétence, la loi référendaire. Celle-ci constituant l’expression directe de la souveraineté nationale, le Conseil a logiquement estimé qu’il n’était pas autorisé à se prononcer sur elle.

Le Conseil est venu ensuite sur le terrain des libertés. Son action a été marquée par la défense, entre autres, de la liberté d’association (1971), la consécration de la liberté de l’enseignement (1977). C’est ce qui l’a fait connaître dans l’opinion et contribué à asseoir sa légitimité. Son registre s’est étoffé avec la pratique qui s’est développée chez les gouvernants de le consulter lorsque, sur un projet, ils ont un doute sur sa conformité à la Constitution. Au point que cela devient obsessionnel.

Que va en penser le Conseil, est un questionnement bien connu aux sommets de l’État. Les titulaires de la mise en œuvre de la souveraineté nationale n’auraient-ils pas tendance à se réfugier sous l’aile possiblement inhibante de la souveraineté juridictionnelle ?

Avec la loi immigration, la mission du Conseil prend une tournure nouvelle, du moins dans l’esprit des auteurs des saisines – dont le chef de l’État : faire que le Conseil neutralise cette loi dont la majorité macronienne n’a pu empêcher l’adoption.

Comme le relève l’un des artisans de ladite loi, il est tenté par les requérants de faire du Conseil une sorte de juridiction d’appel. C’est le faire entrer dans l’arène politique et lui demander de régler un conflit entre le Parlement et l’exécutif, sous couvert d’un différend de nature juridique.

Régulièrement saisi de questions relatives au respect de la Constitution, le Conseil ne peut pas se dérober. Au vu de sa jurisprudence, qui s’inscrit dans une ligne progressiste protectrice de l’étranger, un droit de l’hommisme bienveillant, voire militant, qu’illustre sa décision « principe de fraternité » (6 juillet 2018), il est plausible que les dispositions de la loi restrictives du regroupement familial, de l’accès aux prestations, de la régularisation du séjour, ne trouvent pas grâce à ses yeux.

Ce serait alors vider la loi des quelques modestes avancées qu’elle comporte en matière de limite à l’immigration et s’opposer frontalement aux 70 % de Français favorables à ces mesures, votées par une majorité du Parlement. Une question épineuse se trouve dès lors posée : le juge constitutionnel peut-il méconnaître l’expression de la souveraineté nationale, alors même que celle-ci traduit une aspiration forte dans le corps politique ?

La chose jugée par le Conseil s’impose à tous. Mais est-ce admissible si elle débouche sur une impasse pour le pays ?

Ce serait une nouvelle illustration du gouvernement des juges fréquemment dénoncé. Le remède à cette dérive peut être trouvé dans une révision de la Constitution, avec l’alternative de reconfigurer le statut du Conseil pour en faire, non plus une juridiction, mais une instance consultative, ou comme le propose J.-E. Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil, en armant le Parlement d’un « droit au passer outre » par une sorte de repêchage du texte censuré via un nouveau vote par les chambres. De la sorte, la souveraineté nationale serait respectée.

Il est trop oublié qu’un peuple peut toujours changer ses lois, même les meilleures, comme nous en avertit Rousseau. C’est un mouvement naturel que la volonté générale évolue vers des approches nouvelles en matière de contenu des droits fondamentaux, et que son analyse d’un principe se distancie de celle figée par le juge constitutionnel.

Les citoyens français ont parfaitement le droit d’estimer que l’étranger ne doit pas être considéré à l’égal du national et de l’imposer à toute autorité, soit par référendum soit par leurs représentants.