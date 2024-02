Comment peut-on accepter dans une démocratie que les membres du Conseil constitutionnel, dont bon nombre ne sont même pas juristes et ne sont pas élus, puissent censurer, contre l’avis du peuple français, une loi votée à la majorité par les élus du peuple ?

Il serait temps de réformer la constitution et de supprimer le Conseil constitutionnel qui n’a aucune utilité, un vote de l’assemblée souveraine élue par le peuple ne devant pas être remise en cause et devant s’appliquer en l’état du texte voté.