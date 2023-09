L’« insoumise » Mathilde Panot s’affiche-t-elle en supporter du combat contre le port forcé du voile qui a coûté la vie à une jeune iranienne, tout en défendant par ailleurs le port de l’abaya à l’école ? Certains commentateurs croient voir là une contradiction !

La « féministe » Sandrine Rousseau s’indigne-t-elle parce qu’un baiser a été appliqué par surprise sur un terrain de foot espagnol, tout en se débinant par ailleurs lorsqu’on lui demande son avis sur une insulte sexiste adressée à Marion Maréchal ? Certains commentateurs, là aussi, s’échinent pour expliquer ce qu’ils croient être une contradiction !

Les choses sont beaucoup plus claires si l’on prend en compte que n’importe quel discours de n’importe quel extrémiste n’est rien d’autre qu’une vaine tentative de donner un format rationnel aux jalousies, aigreurs et autres ressentiments qui minent l’esprit de son auteur et qui par essence sont irrationnels. Pour qui est guidé par une vision irrationnelle du monde, la notion de « contradiction » n’existe tout simplement pas.